Xiaomi Mi Band 5: svelato per errore il prezzo di vendita!

Meno di 24 ore ci separano dalla presentazione ufficiale della Xiaomi Mi Band 5, l'ultimo sforzo del produttore nel campo delle smartband. Fra rumors e leak, di informazioni sulla sua composizione tecnica ne abbiamo molteplici. Per esempio, giusto di recente abbiamo scoperto che supporterà nativamente le watch faces animate. Quello che invece non sapevamo, almeno fino ad adesso, è il prezzo di vendita, dettaglio che solitamente rimane un mistero fino all'ultimo.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi prepara uno zoom 120x? Huawei pensa già al 150x!

Xiaomi Mi Band 5: sappiamo già quale sarà il prezzo di vendita

Ma la curiosità di sapere a quanto sarà venduta la Xiaomi Mi Band 5 viene soddisfatta da un presunto errore della stessa società. Come viene fatto presente sul social asiatico Weibo, infatti, la pagina prodotto della nuova smartband ha un redirect alla pagina d'acquisto. E anziché esserci un numero “fittizio”, inizialmente sul sito compariva proprio il prezzo per la Cina: 189 yuan, pari a circa 23,5€.

Inutile dire che, non appena si sono accorti dell'errore, il prezzo è stato sostituito con un più generico “9999 yuan”. Ma ormai il “danno è fatto”. Inutile dire che il prezzo della Xiaomi Mi Band 5 non sarà il medesimo per noi in Europa. Se si confronta con la precedente Xiaomi Mi Band 4, il prezzo dovrebbe quasi sicuramente salire. Questo perché il modello attualmente in vendita venne ufficializzato a 169 yuan (circa 21€), che sono diventati 34,99€. Ne consegue che, facendo una semplice equazione, in Italia potrebbe arrivare a costare sui 39,99€.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu