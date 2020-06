La Xiaomi Mi Band 5 – la nuovissima smartband della compagnia cinese – sarà lanciata tra una manciata di giorni, eppure è già disponibile in preordine, con tanto di prezzo in offerta. Insomma… ormai un dispositivo non ha nemmeno il tempo di essere ufficializzato!

Xiaomi Mi Band 5 debutta in preordine su AliExpress ed è già in offerta

L'appuntamento con la Xiaomi Mi Band 5 – come anticipato anche in apertura – è fissato per l'11 giugno, giorno dell'evento di lancio in patria. Come da tradizione, la compagnia di Lei Jun ha già svelato qualcosina in merito alla smartband, a partire dal design completo (lo vedete in basso). Il look dell'indossabile non si discosta molto da quanto visto con il modello precedente (recensito qui) ma a questo giro abbiamo un pannello ancora più ampio ed alcune colorazioni aggiuntive per i cinturini.

Mancando ancora l'ufficialità, parte delle caratteristiche è ancora in cerca di conferma. Comunque in base a quanto anticipato dal brand avremo una soluzione con NFC (e supporto UnionPay), un pannello maggiorato, la ricarica magnetica, una sensoristica migliorata e la possibilità di controllare da remoto il pulsante di scatto della fotocamera dello smartphone associato.

Presenti all'appello le solite modalità sportive, con l'aggiunta di alcune attività inedite come tennis, ping pong, basket e yoga. Se siete interessati vi segnaliamo che la Xiaomi Mi Band 5 è già in preordine su AliExpress ed è in offerta al prezzo di 32.18€. Al momento non è chiaro se si tratti della variante China o Global ma come da tradizione Xiaomi anche la variante China dovrebbe supportare l'italiano dopo l'uscita ufficiale.

Oltre allo store AliExpress, la Xiaomi Mi Band 5 debutta in sconto anche su GearBest, ovviamente in preoder in attesa del lancio ufficiale. La smartband viene proposta in offerta lampo a 36.3€, tramite il box presente in basso.

Gli sconti e le promo di AliExpress, GearBest e non solo continuano sul nostro canale Telegram GizDeals. In basso trovate il box con le offerte in tempo reale e il pulsante per effettuare l'iscrizione.

