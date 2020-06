La nuova Mi Band 5 è ormai sulla bocca di tutti: il lancio dell'attesissima smartband è fissato per l'11 giugno e addirittura hanno cominciato a fare capolino perfino i primi preordini. In questo clima di entusiasmo, palpabile sia per quanto riguarda gli appassionati cinesi che quelli nostrani, ecco che la compagnia di Lei Jun ha pensato bene di pubblicare un'immagine che funge da recap delle novità in arrivo con la Xiaomi Mi Band 5, feature che rappresentano anche le principali differenze con la precedente Mi Band 4 (qui trovate la nostra recensione).

Xiaomi Mi Band 5: tutte le novità e le differenze con Mi Band 4

Design e display: che cosa cambia con la nuova smartband

Il poster che vedete in copertina annuncia sette novità in arrivo con la Xiaomi Mi Band 5 e proprio in funzione di queste un paragone con la Mi Band 4 e le dovute differenze è d'obbligo. Per quanto riguarda il design della nuova smartband, è bene specificare che non vi sono grandi novità in termini di look. Ancora una volta avremo una capsula incastrata in un cinturino in silicone (in quattro colorazioni: Black, Red, Yellow e Blue). Le immagini del dispositivo mostrano un pulsante a sfioramento simile a quello adottato con la Mi Band 4.

Tuttavia non manca una differenza sostanziale rispetto al precedente modello. A questo giro avremo un display più grande: si passa dagli 0.95″ della Mi Band 4 ad un pannello da 1.2″, ancora una volta una soluzione AMOLED a colori. Le dimensioni non sono ufficiali, ma frutto di un leak quindi aspettiamo il lancio per saperne di più. A protezione del display è presente un vetro protettivo con curvatura 2.5D, visibile anche nei poster.

Xiaomi Mi Band 5 vs Mi Band 4: differenze nella ricarica

Un'altra grande differenza tra la Xiaomi Mi Band 5 e la Mi Band 4 riguarda il sistema di ricarica, mostrato sia in un poster che in video (lo trovate in basso). La nuova smartband potrà essere ricaricata tramite un semplice pin magnetico: questo andrà ad agganciarsi sul retro del dispositivo, senza bisogno di sfilare il wearable dal cinturino.

Si tratta di un passo avanti non da poco. Infatti la precedente Mi Band 4, in perfetto stile con la serie, si ricarica estraendo la capsula e posizionandola all'interno dell'apposito vano di ricarica, da collegare alla corrente tramite USB.

Xiaomi Mi Band 5 misura il livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2)

Il teaser poster pubblicato su Weibo – quello che trovate in copertina – fa riferimento anche ad un aggiornamento della sensoristica. Un dettagli che pare confermare la presenza di un modulo avanzato e di un algoritmo migliorato, il tutto in funzione del monitoraggio SpO2: questa novità della Xiaomi Mi Band 5 misura il livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue, feature utile specialmente durante gli allenamenti.

Infatti l'ossigenazione del sangue è fondamentale per fornire ai muscoli l'energia di cui hanno bisogno per funzionare al meglio. La lettura di questo dato permette di comprendere se si è in situazioni di scarsa ossigenazione (sotto l'89%): in questo caso sarà necessario rallentare con l'attività in modo da non incorrere in affaticamento, vertigini ed altre problematiche.

Oltre a questa novità non mancherà il classico monitoraggio dell'attività cardiaca, accompagnato anche da quello del sonno, entrambi già presenti con la Xiaomi Mi Band 4. Ovviamente sarà possibile raccogliere tutti i dati tramite l'app Mi Fit, in modo da tenere d'occhio l'andamento dei valori nel breve e lungo periodo.

Come visto in precedenza, la Mi Band 5 dovrebbe introdurre anche la funzione PAI (Personal Activity Intelligence), similmente a vari modelli Amazfit. Questo funge da indicatore della propria attività fisica, segnalando eventuali “problemi” laddove necessario. Per maggiori dettagli qui trovate un interessante approfondimento.

Sport, allenamento e salute: ecco le novità software Xiaomi Mi Band 5

L'attuale Mi Band 4 consente si tenere traccia degli allenamenti per i seguenti sport: corsa, tapis roulant, camminata, ciclismo, esercizi e nuoto (piscina). Come rivelato dalla stessa azienda cinese, la Xiaomi Mi Band 5 alza il tiro anche da questo punto di vista introducendo varie novità software: le modalità per allenamento e sport si spingono oltre a quelle già presenti nell'attuale versione. Quindi si passa dalle 6 modalità della Mi Band 4 alle 11 della nuova smartband: oltre a quelle già elencate troviamo anche yoga, tennis, ping pong, salto con la corda e basket.

La presenza del nuoto è ovviamente indicativa; anche stavolta avremo l'impermeabilità fino a 5 ATM. Inoltre il poster annuncia la presenza di una modalità dedicata alla salute e al benessere femminile, ma non è dato di sapere in cosa consista.

Lato software ci si aspetta una versione in linea con le novità in arrivo e ovviamente il supporto alle watchfaces. Un cambiamento non da poco sarà la possibilità di utilizzare la smartband come controllo remoto per il pulsante di scatto della fotocamera.

Xiaomi Mi Band 5: NFC, connettività e assistente vocale Alexa

Non ci si aspettano grandi stravolgimenti dal punto di vista della connettività. Per interagire con l'app dedicata sarà possibile sfruttare il Bluetooth 5.0 LE mentre i vari poster non fanno menzione della presenza del GPS integrato (assente anche nella Mi Band 4). La smartband del 2019 aveva dalla sua anche il microfono e l'NFC: queste feature torneranno anche con la Mi Band 5. Presente all'appello sia il supporto all'assistente vocale XiaoAI che l'NFC utilizzabile per pagamenti.

La vera rivoluzione sarebbe nella versione Global della Xiaomi Mi Band 5: secondo le varie indiscrezioni, NFC e assistente vocale sarebbero presenti anche nella variante internazionale (con tanto di supporto ad Amazon Alexa).

Xiaomi Mi Band 5 vs Mi Band 4 – Prezzi a confronto

Parlare dei prezzi a confronto di Xiaomi Mi Band 5 e Mi Band 4 è quanto mai prematuro: mancano ancora una manciata di giorni al debutto ufficiale, in cui sarà svelato tutto. Comunque di recente la nuova band è spuntata in preorder a 32€: si tratta di un prezzo promozionale ma comunque in linea con quello del predecessore (venduto a 34.99€ nei Mi Store). Ovviamente bisognerà vedere il prezzo ufficiale per l'Italia, quando arriverà anche da noi.

