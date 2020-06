Xiaomi Mi Band 5, prime immagini hands-on: ecco com’è fatta dal vivo

Nelle scorse ore il produttore cinese ha finalmente ufficializzato la Xiaomi Mi Band 5, la sua nuova e attesissima smartband in arrivo con tante novità (qui trovate anche un confronto con la precedente Mi Band 4). Avete già messo gli occhi sul wearable? Avete ceduto ai preordini sui vari store oppure aspetterete il debutto internazionale? Quale che sia la vostra decisione sarete di certo curiosi di dare un'occhiata da vicino alla smartband, grazie alle prime immagini hands-on!

Xiaomi Mi Band 5 si mostra dal vivo nelle prime immagini hands-on

A differenza del già citato predecessore, il nuovo accessorio di Xiaomi arriva con una serie di miglioramenti non rivoluzionari, ma di certo appaganti per i fan della gamma. La Xiaomi Mi Band 5 monta un pannello AMOLED a colori maggiorato del 20% (1.2″), presenta una sensoristica più avanzata (per il monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno) e – secondo i primi commenti dalla Cina – offre una luminosità impeccabile sotto la luce del sole.

Il nuovo sensore dedicato alla salute risulta più accurato del 40% per il sonno e fino al 50% per quanto riguarda la frequenza cardiaca. Ovviamente non manca il supporto NFC per i pagamenti, così come la possibilità di richiamare XiaoAI, l'assistente del brand (si vocifera della presenza di Alexa per la variante Global).

Interessantissimo anche il nuovo sistema di ricarica tramite pin magnetico, il quale permette di ricaricare la Xiaomi Mi Band 5 senza rimuovere la capsula dal cinturino. Secondo i primi test, la smartband è in grado di offrire fino a 14 giorni di autonomia. Allora, soddisfatti di questa novità? La comprerete oppure restate fedeli alla Mi Band 4? Fatecelo sapere nei commenti!

