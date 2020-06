Xiaomi Mi Band 5 Global: conferme per Alexa e pagamenti via NFC

Oltre al lancio della “inedita” Mi Band 4C, l'azienda sta preparando il tanto atteso debutto in Europa della Xiaomi Mi Band 5 Global. Potrebbero esserci anche le versioni Pro e Lite, ma è decisamente più concreta la presentazione della variante europea della smartband di nuova generazione. Manca un giorno specifico, ma è il mese di luglio quello in cui avverrà la sua commercializzazione. Ma dopo aver scoperto quelle che sono le nuove features illustrate durante la presentazione in Cina, c'è chi si chiede quante di queste saranno portate anche in Europa.

Arrivano nuove conferme per le features della Xiaomi Mi Band 5 Global

Andando a scavare nel software relativo alla Xiaomi Mi Band 5 Global, il blog SmartDroid fa presente che le novità più interessanti dovrebbero essere portate anche da noi. Le icone estratte dal software evidenziano che i comandi vocali tramite Amazon Alexa potranno essere utilizzati anche da noi. Niente da fare, invece, per Google Assistant.

Un'altra limitazione rimarrebbe per i pagamenti in mobilità, compatibili con la connettività NFC della smartband. Pur essendo possibili in Europa, la loro disponibilità sarebbe esclusivamente con il circuito Mastercard. Tramite l'app Mi Fit sarebbe possibile aggiungere le relative carte di pagamento, mentre i possessori di carte Visa o altri circuiti sarebbero tagliati fuori (almeno per ora).

