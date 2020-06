Xiaomi Mi Band 5: design e colorazioni mostrate da Lei Jun

Il lancio della nuova smartband della compagnia cinese è fissato per l'11 giugno e di certo ci si aspetta grandi cose tra monitoraggio SpO2, NFC e il supporto ad Alexa. Nel corso degli ultimi giorni non sono mancate ulteriori indiscrezioni – tra cui il supporto alla funzionalità PAI – con tanto di una valanga di immagini e dettagli su varie caratteristiche. Manca pochissimo alla fatidica data ed ora anche Lei Jun è sceso in campo, mostrandoci design e colorazioni della Xiaomi Mi Band 5.

Xiaomi Mi Band 5 in arrivo l'11 giugno in quattro colorazioni

Il CEO del brand ha ripubblicato un'immagine condivisa da Xiaomi Smart Life (ossia… Mijia, qui trovate tutti i dettagli su questo “cambio” di nome) nel quale viene mostrato il design e le colorazioni della Mi Band 5. Il poster in questione presenta l'ampio display OLED a bordo della smartband; la capsula che compone il corpo del device è inserita nel solito cinturino in silicone. Come si evince dall'immagine, al debutto l'indossabile sarà disponibile nelle colorazioni Blue, Black, Red e Yellow.

Il buon Lei Jun ricorda che l'appuntamento è fissato per giovedì 11 giugno. La nuova Xiaomi Mi Band 5 – com'è facile intuire osservando il poster – avrà dalla sua un pannello leggermente più ampio rispetto al modello precedente (recensito qui). Lo stile inconfondibile della gamma non cambia ma le vere novità sono all'interno, come anticipato anche in apertura. Ovviamente la tradizionale collaborazione con Huami resta viva e anche a questo giro l'azienda partner ha contribuito alla realizzazione della smartband.

Che ve ne pare della Xiaomi Mi Band 5? Aspettate con hype il suo arrivo o vi tenete stretta la vostra Mi Band 4? Fatecelo sapere nei commenti!

