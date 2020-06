Xiaomi Mi Band 5: ecco la data di lancio in Europa

La Xiaomi Mi Band 5 è stata la protagonista dell'evento di ieri, assieme ai nuovi Mi Notebook 14. Per quanto apparentemente possa sembrare molto simile al precedente modello, la nuova smartband integra diverse novità. Come visto nel primo hands-on, gode di un display più grande, nonché il supporto NFC, la ricarica magnetica e nuove funzionalità. A questo punto non resta che scoprire quando verrà presentata in Europa: a fugare il mistero c'ha pensato la stessa Xiaomi.

Il lancio in Europa della Xiaomi Mi Band 5 Global si avvicina

Partiamo col dire che, anziché Xiaomi Mi Band 5, il dispositivo arriverà sotto il nominativo di Xiaomi Mi Smart Band 5. Ma il succo non cambia: la nuova smartband arriverà in versione Global il prossimo mese di luglio. Manca una data specifica: non dovrebbe volerci molto, ma ci vorrà comunque più tempo rispetto a quanto accaduto con la Xiaomi Mi Band 4. La precedente smartband venne annunciata in Europa a soltanto un giorno di distanza dal lancio in Cina.

E il prezzo per Xiaomi Mi Band 5? Al momento sappiamo solamente quanto costa in madrepatria, ovvero 189 yuan (circa 23€) per il modello privo di NFC. Per quello che lo include, invece, si sale a 229 yuan (circa 28€).

