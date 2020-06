Xiaomi Mi A3: problemi per l’aggiornamento ad Android 10… di nuovo

Andando a memoria, non ricordiamo una gestione così sfortunata degli aggiornamenti come quella di Xiaomi Mi A3. Pur facendo parte del programma Android One, sembra destino che lo smartphone non debba ricevere Android 10. Ripercorriamo la storia dell'update: ad inizio anno scattò la petizione per avere l'aggiornamento, con ritardi accumulatisi anche per via del Coronavirus. A marzo l'update arriva ma sin da subito gli utenti incorrono in problemi di varia natura, fra cui l'impossibilità di effettuare il rollback. Da lì in poi il roll-out è ripartito più e più volte, ogni volta interrompendosi a causa dei malfunzionamenti segnalati dagli utenti.

L'aggiornamento ad Android 10 per Xiaomi Mi A3 sta dando nuovamente problemi

Arriviamo allo scorso 13 maggio, quando Xiaomi Mi A3 riceve Android 10 per la quinta volta. Se pensavate che questa potesse essere finalmente l'ultima volta, beh, purtroppo ci tocca smentirvi. In rete si stanno susseguendo diverse le segnalazioni di utenti che, dopo aver effettuate l'update di maggio, stanno avendo problemi nell'utilizzo dello smartphone.

“Dopo qualche ora dall'aggiornamento, il mio telefono ha iniziato a riavviarsi e lo schermo ha iniziato a lampeggiare. Dopo è tornato a funzionare normalmente, ma ad ogni modo è stato strano e mai successo prima.” (Fonte)

“Stavo navigando su Chrome e improvvisamente il telefono si riavvia e lo schermo inizia a lampeggiare, come si spegnesse da solo, per poi bloccarsi al logo iniziale Mi. Sono stato costretto a spegnerlo e riaccenderlo. Succede almeno una volta alla settimana, se sono fortunato. A volte fino a tre volte alla settimana, dall'aggiornamento di aprile.” (Fonte)

“Riavvio causale sull'ultima build di Mi A3, questo problema esisteva sulla build precedente ma non è stato risolto.” (Fonte)

A quanto pare, il problema di riavvio e lampeggiamento del display persiste sin dal precedente aggiornamento. Non è stato introdotto con quello di maggio, ma allo stesso tempo non è stato risolto con l'ultima release.

A seguito di queste segnalazioni su Xiaomi Mi A3, queste sono state girate agli sviluppatori di competenza, come conferma un moderatore del forum Xiaomi. Ci auguriamo che il fix possa arrivare a breve, nella speranza che questo sia l'ultimo di questa lunga trafila.

