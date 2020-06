Nella speranza di esserci lasciati alle spalle i numerosi problemi software, Xiaomi Mi A3 e Mi A2 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento in tandem. I due dispositivi del programma Android One sono stati colpiti da svariati bug, dovuti ad un non riuscitissimo porting di Android 10. I rispettivi possessori si sono ampiamente lamentati, soprattutto per l'instabilità derivante dal ripetersi degli sfortunati eventi.

Il nuovo aggiornamento software per Xiaomi Mi A2 e Mi A3 porta le patch di giugno

Mettendo da parte queste complicazioni, l'aggiornamento per Xiaomi Mi A3 e Mi A2 introduce le medesime novità su entrambi i dispositivi. Mi riferisco alle ultime patch di giugno, utili per rinforzare il comparto sicurezza dei due dispositivi. C'è anche chi spera che questo aggiornamento possa rendere meno instabile il sistema generale, ma per quello non ci giuriamo più.

Nel caso di Xiaomi Mi A3, si tratta di un aggiornamento per l'Europa, con la MIUI 11.0.3.0. Mentre per Xiaomi Mi A2 è la MIUI 11.0.11.0 in salsa Global. Vi lasciamo con il link al download, installabile via Fastboot, ma vi consigliamo di attendere maggiori feedback, visti i problemi succitati.

Scarica MIUI 11.0.3.0.QFQEUXM per Xiaomi Mi A3

Scarica MIUI 11.0.11.0.QDIMIXM per Xiaomi Mi A2

