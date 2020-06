Xiaomi Mi A1 si aggiorna con le patch di giugno | Download

Se si analizzano i rumors finora usciti, lo Xiaomi Mi A1 potrebbe non avere un successore nel 2020. Finora non si è ancora parlato in nessuna circostanza di un possibile Xiaomi Mi A4 e la cosa non ci meraviglia. Il programma Android One è stato tutto fuorché un successo, con aggiornamenti problematici e che hanno dato più di un inghippo a numerosi utenti. Nonostante questo, l'azienda sta continuando ad aggiornare i propri dispositivi, Mi A1 compreso.

C'è da dire che, fra tutti i modelli Android One di Xiaomi, Mi A1 è probabilmente il più apprezzato. Sia perché è stato il primo sia perché, a differenza dei suoi successori, ha dato molti meno grattacapi ai suoi possessori. Arrivato con Android 7 Nougat, è stato successivamente aggiornato ad Android 8 Oreo ed infine ad Android 9 Pie.

Detto questo, lo Xiaomi Mi A1 sta ricevendo un nuovo aggiornamento software che lo porta alla versione della MIUI 10.0.22.0. Niente da fare per Android 10, probabilmente fuori dai piani dell'azienda, ma al contempo vengono introdotte le ultime patch di giugno. Essendo un aggiornamento in fase OTA, potreste riceverlo proprio in queste ore. In caso contrario, potete scaricarlo ed effettuare l'installazione tramite modalità recovery. Tuttavia, lo staff di GizChina.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi.

Scarica la MIUI 10.0.22.0 per Xiaomi Mi A1

