Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro ricevono la MIUI 12 Global/EEA Stable | Download

Dopo l'iniziale fase di beta testing, la MIUI 12 Global Stable sta iniziando a vedere la luce a bordo di Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro. Commercializzata altrove come Redmi K20 e K20 Pro, con Mi 9 fanno parte del gruppo di modelli per i quali si è svolta la fase di beta testing. Dopo il rilascio della MIUI 12 China Stable, a quanto pare è partito il roll-out anche dell'aggiornamento del firmware Global alla dodicesima edizione.

Aggiornamento 29/06: dopo quella Global, anche la MIUI 12 EEA Stable inizia a farsi strada su Xiaomi Mi 9T Pro. La trovate a fine articolo.

La MIUI 12 Global Stable inizia a farsi strada anche su Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro

Se già non lo sapeste, Xiaomi Mi 9T Pro e Redmi K20 Pro sono fondamentalmente lo stesso dispositivo. Display AMOLED da 6.39″ Full HD+, Snapdragon 855, tripla fotocamera da 48+8+13, pop-up camera da 20 MP e batteria da 4.000 mAh. L'unica cosa che cambia, a parte il logo posteriore, è la gestione del software, per quanto di poco. Questo perché Redmi K20 Pro è il modello per il pubblico asiatico, mentre Xiaomi Mi 9T Pro per noi europei. Lo stesso vale fra Xiaomi Mi 9T e Redmi K20.

Secondo le segnalazioni in rete, si tratta della MIUI 12.0.1.0 sia per Mi 9T che per Mi 9T Pro. Se foste smaniosi di provare la nuova MIUI 12 sul vostro smartphone, potete scaricare ed installare l'aggiornamento tramite modalità recovery. Tuttavia, lo staff di GizChina.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi.

Scarica la MIUI V12.0.1.0.QFJMIXM per Xiaomi Mi 9T

Scarica la MIUI V12.0.1.0.QFKMIXM per Xiaomi Mi 9T Pro

Aggiornamento 29/06

Come anticipato ad inizio articolo, anche in Europa sta arrivando la MIUI 12 stabile per Xiaomi Mi 9T Pro. Si tratta della MIUI 12.0.1.0 EEA Stable e per il momento è disponibile unicamente sul modello top di gamma.

Scarica la MIUI V12.0.1.0.QFKEUXM per Xiaomi Mi 9T Pro

