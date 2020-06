Xiaomi Mi 9T si aggiorna in Europa, ma niente MIUI 12 | Download

Lo Xiaomi Mi 9T fa parte di quel gruppo di smartphone che riceveranno per primi l'aggiornamento alla MIUI 12. Le unità dotate di ROM MIUI 12 Global sono già state aggiornate, assieme a quelle asiatiche di Redmi K20. Lo stesso non si può dire, invece, per la MIUI 12 EEA, tutt'oggi ancorata alla precedente versione MIUI 11. Nel mentre attendiamo di vedere novità in tal senso, è in fase di rilascio un nuovo aggiornamento per la ROM europea.

Un nuovo aggiornamento arriva su Xiaomi Mi 9T, ma è sempre basato sulla MIUI 11

La stessa sorte di Xiaomi Mi 9T sta capitando anche alla versione più pregiata, Mi 9T Pro, per il quale è stato rimandato l'aggiornamento alla MIUI 12. Fatto sta che per Mi 9T sta venendo rilasciato l'aggiornamento con la MIUI 11.0.6.0.QFJEUXM, dal peso di soli 167 MB. Le dimensioni contenute derivano dal fatto che al suo interno sono contenute solamente le patch di maggio per il comparto sicurezza.

Il roll-out dell'aggiornamento è avvenuto in fase OTA, pertanto potreste averlo già ricevuto in queste ore. In caso contrario, lo riceverete nelle prossime oppure potete effettuare l'installazione manuale tramite modalità recovery. Tuttavia, lo staff di GizChina.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi.

Scarica la MIUI 11.0.6.0 per Xiaomi Mi 9T

