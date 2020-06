Xiaomi Mi 9/Mi 9 Pro: disponibile la MIUI 12 EEA Stable | Download

La MIUI 12 China Stable si sta espandendo sui primi modelli compatibili, come Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi 9 Pro 5G. I due top di gamma di passata generazione si vanno così ad aggiungere ai loro eredi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Ricordiamo che anche Redmi K20/Xiaomi Mi 9T e Redmi K30 5G sono stati aggiornati: così facendo, tutti i top di gamma Xiaomi e Redmi del 2019 e 2020 sono aggiornati all'ultima versione.

Aggiornamento 23/06: su Mi 9 inizia il roll-out della MIUI 12 EEA Stable. Trovate il link a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Paranoid Android porta Android 10 su Xiaomi, OnePlus e non solo

La MIUI 12 EEA Stable arriva anche su Xiaomi Mi 9, la China su Mi 9 Pro 5G

La MIUI 12.0.1.0 è la release che interessa Xiaomi Mi 9 e Mi 9 Pro 5G, la stessa vista sui succitati modelli di Xiaomi e Redmi. Come anticipato, si tratta della China Stable, pertanto della ROM indicata prettamente per il pubblico asiatico. Pur avendo la lingua inglese, manca della lingua italiana nonché delle Google Apps (comunque installabili a parte). Se siete già pratici delle ROM cinesi e voleste provarla sul vostro smartphone, potete farlo scaricando ed installando la ROM interessata.

Scarica la MIUI 12.0.1.0.QFACNXM per Xiaomi Mi 9

Scarica la MIUI 12.0.1.0.QFXCNXM per Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Come sempre, questo tipo di procedura di installazione va eseguita tramite modalità recovery. Lo staff di GizChina non si ritene responsabile qualora sorgessero problemi dall'installazione. Se invece preferiste attendere qualche giorno, sappiate che il team Xiaomi.eu dovrebbe preparare una ROM occidentale. Proprio oggi ha rilasciato le ROM proprio per la serie Mi 10 e Redmi K20/K30.

Aggiornamento 23/06

Come anticipato ad inizio articolo, lo Xiaomi Mi 9 sta ricevendo la MIUI 12 EEA Stable, più precisamente la V12.0.1.0.QFAEUXM.

Scarica la MIUI 12.0.1.0.QFAEUXM per Xiaomi Mi 9

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu