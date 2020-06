Xiaomi Mi 9 e Mi 9T Pro: problemi con i Super Wallpaper della MIUI 12

Una delle novità introdotte con la MIUI 12 sono i Super Wallpaper, gli sfondi animati che tanto sono piaciuti alla community Xiaomi. Fra i modelli compatibili che potranno averli ci sono Xiaomi Mi 9 e Mi 9T Pro, anche se vi ricordiamo che è possibile installarli comunque. Se prima era soltanto una Beta, Mi 9 ha ricevuto la MIUI 12 EEA Stable, mentre Mi 9T Pro la MIUI 12 Global Stable. Così facendo, l'adozione della MIUI 12 in chiave stabile fa sì che i Super Wallpaper siano supportati ufficialmente, ma non per questo sono esenti da possibili bug.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi sta ancora lavorando al Mi Flex? Ecco i nuovi indizi

Alcuni possessori di Xiaomi Mi 9 e Mi 9T Pro non riescono a scaricare i Super Wallpaper

Ed infatti le segnalazioni di alcuni possessori di Xiaomi Mi 9 e Mi 9T Pro evidenziano l'impossibilità di utilizzare correttamente i Super Wallpaper. A causa di un bug software presente nell'aggiornamento, provando ad accedervi si ottiene il seguente messaggio d'errore: “Couldn't download“.

Il bug dei Super Wallpaper che colpisce Xiaomi Mi 9 e Mi 9T Pro si comporta in maniera ulteriormente anomala. C'è chi segnala l'impossibilità di scaricare lo sfondo della Terra, chi quello di Marte. Alle testimonianze riportate sul forum Xiaomi hanno risposto i moderatori, specificando che il problema è noto agli sviluppatori Xiaomi. Ciò significa che una risoluzione è in fase di lavorazione e verrà implementata nel prossimo update (almeno si spera).

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu