Xiaomi Mi 9 Explorer: disponibile la MIUI 12 China Stable

Purtroppo lo Xiaomi Mi 9 Explorer Edition non ha avuto un seguito, probabilmente a causa dei maggiori costi di produzione a fronte di vendite non entusiasmanti. Fortunatamente i suoi possessori possono contate su una filiera di aggiornamenti più o meno in linea con il modello principale, con il quale condivide la stessa piattaforma hardware. Ed infatti, dopo il rilascio su di essi, la MIUI 12 China Stable sta iniziando il suo corso anche sulla versione “trasparente”.

La MIUI 12 China Stable giunge anche su Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Conosciuto anche come Transparent Edition, lo Xiaomi Mi 9 Explorer si differenzia dal Mi 9 “liscio” per la back cover che lascia trasparire il contenuto. Il vetro trasparente dà sfoggio della scheda madre decorativa e della piastra per la ricarica wireless, con un tocco tech che lo rende unico (o quasi) nel suo genere. Ad arricchire il tutto ci pensa anche un cospicuo taglio di memoria da 12/256 GB. Senza contare che la fotocamera principale, una Sony IMX586 da 48 MP, può contare su un'apertura focale f/1.47 e lenti 7P.

Le segnalazioni che giungono dalla Cina fanno presente che la MIUI 12.0.2.0.QFACNXM è in fase di roll-out su Xiaomi Mi 9 Explorer. Se possedete un'unità del bellissimo telefono Xiaomi, potete scaricare ed installare l'aggiornamento tramite modalità recovery. Tuttavia, lo staff di GizChina.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi.

Scarica la MIUI 12.0.2.0.QFACNXM per Xiaomi Mi 9 Explorer

