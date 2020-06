Presentato come uno dei papabili best buy del 2020 sia in Cina che in Occidente, Xiaomi Mi 10 Lite Zoom/Youth (dato che in Cina ha questo nome e queste caratteristiche) si arricchisce di due nuovi colori nel Paese di Mezzo, perfetti per i giovani e per l'estate (specie per chi ce l'ha dentro tutto l'anno) e chiamati Four Season: si tratta delle nuove versioni Spring Milk Green e Peach Grapefruit.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom/Youth: verde menta e arancio pompelmo con la solita potenza

I due nuovi colori di Mi 10 Youth, verde menta e arancio pompelmo, sono stati presentati oggi su Xiaomi Mall e vanno ad aggiungersi ai tre colori già esistenti (arrivati in Italia con la nostra versione Lite): nero, bianco e blu gradiente. Arriveranno nella sola configurazione 6 + 128 GB, a simboleggiare “l'esclusività” delle due finiture. Non sappiamo ad oggi se i nuovi colori debutteranno anche in Italia, ma essendo parte della linea Youth, dovremmo necessariamente attendere l'arrivo della “nostra” versione Lite Zoom (prevista in maggio secondo varie voci, ma ad oggi non ancora annunciata).

Mi 10 Youth nelle due colorazioni Four Season sarà disponibile in pre-vendita da domani, 5 giugno 2020 sull'e-commerce ufficiale del brand ad un prezzo di 2299 yuan (circa 288€).

