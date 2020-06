Xiaomi Mi 10 Pro+ potrebbe arrivare ad agosto

Il leaker cinese Digital Chat Station continua a parlare dei prossimi modelli in arrivo per la compagnia di Lei Jun. Stavolta punta il dito sui mesi di uscita e dichiara che lo smartphone Redmi equipaggiato con il MediaTek Dimensity 1000+ arriverà nel corso del mese di luglio; d'altro canto, il prossimo modello top della casa principale sarebbe in dirittura d'arrivo ad agosto e non può non venire in mentre il tanto chiacchierato Xiaomi Mi 10 Pro+.

Xiaomi Mi 10 Pro+: sarà lui il misterioso top di gamma in arrivo ad agosto?

Secondo quanto riportato su Weibo, il leaker sostiene che durante il mese di agosto Xiaomi presenterà un nuovo flagship anche se non specifica di quale dispositivo si tratti. Digital Chat Station rincara la dose e rivela anche che ci sarà un ennesimo modello top, stavolta previsto per il Q4 2020, quindi entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda il secondo caso è altamente probabile che stia parlando del Mi MIX 4, dispositivo attesissimo dagli appassionati e oggetto di rumor e indiscrezioni senza fine. Ma qual è il device atteso per l'estate?

Volendo fare due più due, potrebbe trattarsi dello Xiaomi Mi 10 Pro+, variante super maggiorata dell'attuale gamma top. Questo presunto modello è stato oggetto di un leak (rivelatosi fasullo), con tanto di specifiche particolarmente prestanti. Al momento non vi sono dettagli “certi” su questo presunto modello, eppure su una cosa lo stesso Digital Chat Station sembra certo: è in dirittura d'arrivo il primo smartphone di Xiaomi equipaggiato con un display con refresh rate a 120 Hz. Di quale smartphone si tratterà?

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu