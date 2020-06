Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: Android 11 Beta sta arrivando

È arrivato l'annuncio da parte di Google sul rilascio della prima Android 11 Beta, in arrivo anche su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Dopo le varie fasi in Developer Preview, tutti i possessori di Google Pixel potranno saggiare in anteprime le novità dell'ultimo OS per smartphone. Ma non finisce qua: dal Google I/O 2019 sono state annunciate collaborazioni anche con altri produttori, fra cui appunto Xiaomi, come anche OPPO, Vivo e OnePlus. Infatti, anche la serie OPPO Find X2 avrà lo stesso trattamento e come i top di gamma Xiaomi potrà testare la beta.

Android 11 Beta sta per arrivare su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

Per il momento si tratta di un annuncio temporaneo, pertanto Xiaomi non è si è voluta ancora sbilanciare sulle date. Non sappiamo, quindi, quando Android 11 Beta sarà disponibile al download di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni e non mancheremo di aggiornare l'articolo.

Come vi abbiamo detto nell'articolo dedicato, le novità proposte in Android 11 sono diverse. Queste riguardano in primis la rinnovata gestione delle notifiche di conversazione ed una stretta alla privacy tramite i permessi delle app. Ma anche suggerimento migliori per la tastiera di digitazione, così come un menu apposito per il controllo domotico.

