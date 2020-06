Xiaomi Mi 10: alcuni modelli rivelano un volume più basso con MIUI 12

Xiaomi Mi 10 è sicuramente uno dei modelli più apprezzati e dal rapporto qualità prezzo migliori sul mercato. Con l'arrivo della MIUI 12 in Cina, il prodotto è migliorato ancora, ma qualche utente pare aver riscontrato alcuni problemi di volume basso dopo l'ultima release dell'aggiornamento.

Xiaomi Mi 10: l'azienda testa i modelli con volume più basso dopo l'aggiornamento MIUI 12

La questione in merito a questo problema di Xiaomi Mi 10 nasce dal fatto che dopo l'aggiornamento alla versione 6.15 della MIUI 12 alcuni utenti hanno riscontrato un calo di volume rispetto alla precedente versione software. L'azienda non è stata a guardare e gli ingegneri del comparto MIUI hanno contattato questi utenti e sottoposto i Mi 10 di questi ultimi a test dell'audio con altri modelli con la release precedente alla 6.15.

I risultati però, hanno dato ragione al brand, dato che non si è riscontrato un calo del volume sui Xiaomi Mi 10 più aggiornati. L'ampiezza del volume tra i due modelli a confronto era esattamente la stessa sia al picco di 15, sia ai livelli 12, 8 e 5. Gli stessi ingegneri hanno dichiarato che lo sviluppo della configurazione del tuning audio non è cambiata da aprile, in quanto l'attenzione è stata focalizzata proprio sulla MIUI 12.

Questi test dimostrano come Xiaomi tenga a fornire ai propri utenti l'esperienza software migliore possibile e di non lasciare mai nulla al caso. Certo, non tutti i Xiaomi prodotti hanno fatto bene lato software (Mi A3 sarà spesso ricordato come l'esempio eclatante in merito), ma la costanza del brand a fornire sempre l'ultima versione è sicuramente un punto di forza.

