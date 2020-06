Xiaomi Mi 10 Lite Zoom: in roll-out la MIUI 12 China Stable

Presentato inizialmente in Cina sotto forma di Xiaomi Mi 10 Youth, lo Xiaomi Mi 10 Lite Zoom sta iniziando a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12 China Stable. Questo smartphone rappresenta per certi versi un'anomalia nel settore degli smartphone di fascia medio/alta. Per la prima volta vediamo l'utilizzo di un teleobiettivo periscopiale su un dispositivo non top di gamma. Un tipo di sensore che permette a Mi 10 Lite Zoom di avere uno zoom ottico 5x, fino ad uno digitale 50x.

La MIUI 12 China Stable inizia il suo corso su Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Stando alle prime segnalazioni, le unità cinesi di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom si stanno aggiornando alla MIUI 12 China Stable. Il firmware arrivato sul dispositivo è la MIUI 12.0.2.0, similarmente a quanto accaduto su Redmi K20 e K20 Pro. Tutti gli altri che si sono già aggiornati sono fermi alla MIUI 11.0.1.0, ovvero Redmi K30, K30 Pro, Xiaomi Mi 9 e Mi 10.

Per il momento i dettagli forniti dalle segnalazioni finiscono qua e non sappiamo nello specifico quali novità introduca la MIUI 12 su Mi 10 Lite Zoom. Queste sono molteplici, fra Super Wallpapers, AI Watermark, Magic Clone, nuovi filtri fotografici, un rinnovato editor delle immagini ed altro ancora.

