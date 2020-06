Nell'ultimo periodo i rapporti tra la compagnia di Lei Jun e il chipmaker taiwanese si sono fatti più stretti. Basti pensare ai recentissimi Redmi 9A e 9C, oppure a Redmi 10X. Inoltre si vocifera da un po' di uno smartphone con Dimensity 1000+ in arrivo durante l'estate. Secondo il leaker cinese DigitalChatStation questi rapporti non sarebbero casuali e potrebbero trovare il loro coronamento in un chipset proprietario targato Xiaomi e MediaTek.

Xiaomi e MediaTek insieme per un chipset proprietario

Ovviamente è bene procedere con le dovute precauzioni e coi piedi di piombo. Lo stesso leaker fa riferimenti alla possibilità che i due brand stiano sviluppando un nuovo chip per smartphone, ma senza sbilanciarsi. Probabile che Xiaomi e MediaTek siano al lavoro su un vero e proprio chipset (volendo prendere per buono il leak): in fondo è da tempo che si vocifera di un ritorno del brand cinese sulle scene hardware e un recente investimento potrebbe essere una prova a favore.

Inoltre periodicamente si legge di un possibile Surge S2, segno che gli appassionati e gli addetti ai lavori non hanno dimenticato il primo (e unico) chipset proprietario di Xiaomi. Quello di darsi all'hardware non è di certo una novità quando si parla di brand cinesi: le indiscrezioni comprendono anche OPPO, che di recente ha assunto vari ingegneri di MediaTek per rimpolpare la propria scuderia. Si parla anche di un trittico tra OPPO, OnePlus e Realme.

Comunque, almeno per il momento mancano dettagli certi e come al solito quando si parla della questione, tutto è molto nebuloso. Il fatto che la “notizia” arrivi da DigitalChatStation è sicuramente positivo, trattandosi di un leaker solitamente affidabile. Nonostante ciò tutto va preso come semplici indiscrezioni e nulla più, almeno fino a quando non ci sarà una conferma da parte di Xiaomi.

