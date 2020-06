Xiaomi: Lei Jun svela i suoi smartphone preferiti

Spesso Lei Jun, quando si esprime, lo fa in merito ai nuovi arrivi della gamma Xiaomi oppure di notizie importanti per il brand. Ma, come accade di frequente, il CEO del colosso cinese, si lascia andare anche a momenti più leggeri, come è successo nelle scorse ore.

Xiaomi: ecco gli smartphone preferiti di Lei Jun. Qualche indizio su un nuovo modello?

L'uomo-simbolo di Xiaomi, in diretta video su TikTok ha mostrato al suo pubblico quali sono gli smartphone prodotti dal brand che preferisce, tra passato e presente. Infatti, Lei Jun ha mostrato 3 device che hanno fatto e stanno facendo la storia del colosso cinese. Il primo (di cui ne abbiamo parlato qualche tempo fa) è il Mi MIX 2, che il CEO preferisce per la sua back cover in ceramica, ad oggi tra le più belle finiture di Xiaomi. Che sia un ulteriore indizio in merito all'arrivo dello Mi MIX 4?

Il secondo della lista è – non sappiamo quanto a sorpresa per voi – il Mi 6 nella versione Bright Silver Discovery (un particolare tipo di argento), per le sue finiture pulite e specchiate. Il terzo, infine, è l'ultimo flagship di Xiaomi, il Mi 10 Pro che per il CEO è sicuramente uno dei prodotti più completi mai realizzati dal brand.

E voi, siete d'accordo con le preferenze di Lei Jun o preferite qualche altro Xiaomi? Fatecelo sapere nei commenti.

