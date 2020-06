Uno store Xiaomi svela tante novità: Redmi 9A, Mi TV Stick e non solo

Quasi sempre i leaks provengono da fonti interne che rivelano le novità in arrivo da parte dei produttori. Ci sono volte, invece, che sono le stesse aziende che lo fanno, in maniera più o meno conscia. Nel caso di Xiaomi, le novità in ballo sono sempre molte, data la quantità di prodotti che è solita sfornare, tramite anche i brand paralleli come Redmi. A darci una panoramica sulle prossime uscite c'è un volantino pubblicato da uno store autorizzato nelle Filippine. Al suo interno vediamo elencate molte delle novità in arrivo, come Redmi 9A, ma anche Mi TV Stick e Mi Band 4C.

Tutte le novità Xiaomi e Redmi svelate in un volantino del Mi Store

Dopo il lancio del modello principale Redmi 9, ci si appresta ad assistere alla presentazione di Redmi 9A. Lo smartphone low-budget dovrebbe debuttare a breve, a fianco anche di Redmi 9C (il cui lancio potrebbe avere luogo più avanti, però,). Le specifiche di 9A dovrebbero includere uno schermo con notch a goccia da 6,53″ HD+, MediaTek Helio G25 con memorie da 3/32 GB, una batteria da 5.000 mAh, una fotocamera da 13 MP ed una selfie camera da 5 MP.

Nel caso di Xiaomi Mi Band 4C, anche di questa si è già parlato in precedenza in veste di rebrand della Redmi Band. In questo caso le specifiche sono ancora più chiare: display a colori TFT da 1.08″, vetro temperato da 2.5D, rivestimento anti-impronte, resistenza all'acqua 5ATM, connettività Bluetooth 5.0, fino a 14 giorni di autonomia, 5 modalità sportive e monitoraggio della salute.

L'altra novità di cui già sappiamo molto è la Xiaomi Mi TV Stick, di cui addirittura abbiamo già visto un unboxing video. Il dispositivo si collegherà alla porta HDMI dei monitor e li farà diventare smart. Il pairing con lo smartphone farà sì che si possa effettuare il mirroring dei contenuti, con tutto ciò che ne consegue. In abbinamento ci sarà anche un telecomando, tramite cui sfruttare le features di Google Assistant ed avviare rapidamente app come Netflix e Prime Video.

Per finire, l'altro prodotto comparso nel volantino sono le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Rispetto al modello principale, l'immagine ci mostra una differente dock, più squadrata e con alloggiamento in senso orizzontale, simile alle OPPO Enco W51. La sigla “Basic” ci fa pensare a specifiche di caratura minore, a partire dalla conformazione non in-ear delle cuffie stesse.

