Tanti aggiornamenti per Xiaomi, Huawei, Honor, Realme, Vivo, ASUS e TCL

Anche oggi raccogliamo una sfilza di aggiornamenti per tutte le salse, fra Xiaomi, Huawei, Honor, Realme, Vivo, ASUS e TCL. Gli updates rilasciati in questi giorni riguardano diversi modelli in circolazione, fra quelli rilasciati anche in Europa ed altri destinati perlopiù all'Asia.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi Band 5: ecco la data di lancio in Europa

Arrivano aggiornamenti per vari dispositivi Xiaomi, Huawei, Honor, Realme, ASUS e TCL

Xiaomi

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Partiamo con Xiaomi Mi Note 10 Lite, per il quale è in fase di rilascio la MIUI 11.0.4.0.QFNMIXM in versione Global. Le novità introdotte riguardano l'inclusione delle patch di sicurezza di maggio 2020.

Huawei

Huawei Mate 20/20 Pro

Nel mentre la serie Mate 30 si aggiorna ad EMUI 10.1, Huawei Mate 20 si aggiorna alla EMUI 10.0.0.220 e Huawei Mate 20 Pro alla EMUI 10.0.0.221. In entrambi i casi la novità è la patch di maggio.

Huawei P Smart Z

Uno dei tanti modelli della serie P Smart, ovvero Huawei P Smart Z, sta ricevendo la EMUI 10.0.0.196, con le patch di aprile.

Huawei Nova 5T

Disponibile anche in Italia, Huawei Nova 5T si sta aggiornando alla EMUI 10.0.0.212 (C431E3R1P2) con le ultime patch di maggio.

Huawei Mate XS

È tempo di aggiornamenti anche per Huawei Mate XS, la riedizione del pieghevole dell'azienda cinese. In questo caso si tratta di un update non stabile, trattandosi della EMUI 10.1 Beta, per l'esattezza la EMUI 10.1.0.110. L'aggiornamento per il testing introduce ottimizzazioni per la fotocamera ed un nuovo orologio per la schermata esterna.

Honor

Honor 30 Pro / Honor 30 Pro+

I due top di gamma di casa Honor stanno ricevendo l'aggiornamento alla Magic UI 3.1.0.151, il cui obiettivo è portare le patch di maggio e migliorare la stabilità di sistema.

Realme

Realme 3 / Realme 3i

Sia su Realme 3 che su Realme 3i è stato rilasciato l'aggiornamento RMX1821EX_11.C.11. Il changelog è il medesimo: patch di giugno, l'aggiunta di DocVault e Realme Link e varie ottimizzazioni software.

ASUS

ASUS ZenFone 6

Per ASUS ZenFone 6 non siamo di fronte ad un vero e proprio aggiornamento. Tuttavia, lo smartphone è stato adesso inserito nel database di Netflix, quindi adesso con supporto HD.

ROG Phone 2

In attesa di scoprire il terzo capitolo, ROG Phone 3 ha ricevuto il firmware 17.0240.2004.9. È un update piuttosto ricco di fix che riguardano fotocamera, launcher, connettività, gallerai ed altro ancora. Inoltre, è anch'esso certificato Netflix con supporto HDR10.

Vivo

Vivo Z1 Pro / Vivo Z1X

Dopo varie lamentele, anche Vivo Z1X e Vivo Z1 Pro entrano a far parte del gruppo di smartphone acquistati ad Android 10, con tanto di Funtouch OS 10. Siamo ancora alle fasi iniziali di roll-out, pertanto ci vorranno ancora giorni per il rilascio generale.

Vivo X23

Per Vivo X23 arriva la Funtouch OS 10, con tutte le novità annesse, ma senza il firmware Android 10.

TCL

TCL 10L / TCL 10 Pro

Come per i succitati terminali ASUS, anche i due smartphone TCL sono adesso certificati Netflix, con TCL 10L che supporta anche l'HDR10.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu