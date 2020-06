Xiaomi YouPin: il casco da bici HIMO K1 va in crowdfunding

Siamo convinti che se un e-commerce come Xiaomi YouPin esistesse anche qui in Italia, farebbe introiti a palate, soprattutto per la possibilità di crowdfunding su prodotti utili a qualsiasi cosa. Ed il casco in ABS HIMO K1, prodotto appunto lanciato in crowdfunding su YouPin, potrebbe fare al caso di tanti ciclisti che in questo periodo stanno tornando alle loro pedalate.

HIMO K1: il casco da bici in ABS low-budget in crowdfunding su Xiaomi YouPin

Questo casco si presenta di per sé molto minimale, di colore bianco e sembra anche molto resistente. Il casco da bici HIMO K1 è infatti composto da un guscio in materiale ABS. Inoltre, esiste anche una variante chiamata HIMO K1M che può essere usata anche in motorino grazie alla visiera che funge da parabrezza, utile per essere usato in scooter o moto.

Entrambi i modelli sono dotati, oltre ai già citati materiali e caratteristiche, anche di fodere interne realizzate con materiali tampone EPS che fungono appunto da spugna anti-urto. I due caschi sono quindi in crowdfunding su Xiaomi YouPin ad un prezzo di 99 yuan (circa 12€) per HIMO K1 e 109 yuan (circa 13.50€ al cambio) per K1M, due prezzi sicuramente low budget e convenienti.

