Xiaomi ha lanciato un nuovo divano reclinabile elettrico su YouPin

La piattaforma di crowdfunding di Xiaomi è da sempre piena di sorprese, sia in salsa tech che non. Il portale ospita perfino un arredamento completo low budget per la propria abitazione, oltre a tutta una serie di prodotti ed accessori per la casa. Tra questi, su Xiaomi Youpin ha fatto capolino un nuovo divano reclinabile elettrico, ancora una volta una soluzione adatta a tutte le tasche e in linea con le esigenze dei singoli utenti.

Su Xiaomi YouPin arriva un nuovo divano reclinabile con meccanismo elettrico

Il nuovo divano reclinabile arriva su Xiaomi YouPin a marchio Qifeng e presenta un meccanismo elettrico che consente sia di abbassare lo schienale che di alzare la parte in basso, in modo da avere a disposizione un pratico poggiapiedi. Il tutto arriva con un look elegante, con due colori disponibili (latte macchiato e tè al latte, quello che vedete in foto).

1 di 2

L'angolo di inclinazione varia dai 103 ai 160°, in modo da adattarsi ai bisogni di ciascun utente. Inoltre è possibile acquistare il divano elettrico di Xiaomi Youpin in molteplici configurazioni: per chi è in cerca di una “semplice” poltrona reclinabile basta acquistare il modello base. D'altro canto, il prodotto è disponibile fino a 3 posti, con tanto di isola.

Il nuovo divano Qifeng, lanciato in crowdfunding su Xiaomi YouPin, è disponibile ad un prezzo particolarmente allettante: si parte da 1599 yuan, circa 199€ al cambio attuale. La versione da tre posti e con doppio meccanismo elettrico viene proposta a 4599 yuan (circa 575€) mentre per il modello da quattro posti si sale a 5799 yuan (725€). La campagna su YouPin è stata accolta positivamente dagli appassionati cinesi e nel momento in cui scriviamo è a quota 571 unità vendute.

