Xiaomi stupisce ancora: la pandemia non ferma l’ascesa del brand

Funzionale, vasto e soprattutto rassicurante: questi sono gli elementi che rendono l'ecosistema Xiaomi una componente in perenne crescita su scala globale. E sebbene nel mercato smartphone per quanto riguarda il Q1 si sia registrato il peggior trend di crescita di sempre, il colosso cinese guidato da Lei Jun invece cresce e convince.

Xiaomi cresce nonostante il peggior trend di crescita di sempre del mercato smartphone: ecco le cause

La premessa che spiega quanto sia importante la crescita di Xiaomi nonostante il declino del mercato smartphone è sostanzialmente uno: cioè l'impatto della pandemia sulla crescita in quanto c'è stato un forte calo del mercato generale, visto che la contrattura si attesta ad un preoccupante 23%. Il brand cinese invece, ha fatto registrare un'impennata dal 4% dello scorso anno all'attuale 11% e nessuno degli altri brand ha avuto una crescita del genere. Anzi, se guardiamo a Samsung e Huawei, rispettivamente prima e terza potenza sul mercato, ci sono stati cali del 2% (Samsung) e addirittura del 7% per Huawei.

Tutto questo per arrivare alle cause di questa crescita così forte di Xiaomi, che senza dubbio può ringraziare i ricavi costanti che arrivano da mercati molto grandi come quello russo, quello britannico e francese, in cui il brand ha costruito una strategia sicuramente vincente. Ma non solo. Infatti, anche il forte consenso ottenuto nel mercato latinoamericano ha agevolato il tutto, dato che il rapporto/qualità prezzo la fa da padrone, specialmente nei mercati ancora emergenti.

Tutto questo però non è una crescita nata solo per una questione di prezzi, ma è dovuto anche all'incanalamento del brand in due vie, che permette alla compagnia di poter “saturare” il mercato con prodotti sia Xiaomi che Redmi, altra componente determinante di questi forti ricavi.

