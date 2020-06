Xiaomi lancia un caricabatterie ibrido da 50W su YouPin

La ricarica dei nostri dispositivi è qualcosa diventata fondamentale nella vita di tutti giorni e Xiaomi questo lo sa molto bene. Infatti, ha appena lanciato su YouPin un caricabatterie da 50W molto particolare, che potremmo definire ibrido. Perché ibrido? Perché può essere utilizzato sia nella ricarica a parete, sia come power bank.

Xiaomi: il caricabatterie/power bank ibrido offre tante soluzioni di ricarica

Andando a sciorinare tutte le caratteristiche di questo caricabatterie ibrido di Xiaomi, a parte la funzione doppia che lo contraddistingue di caricatore da parete e power bank insieme, notiamo come siano presenti un ingresso USB-A ed uno USB-C. Inoltre, i connettori sono ripiegabili quando abbiamo necessità di utilizzarlo in mobilità.

Parlando di capacità massime di carica, come abbiamo detto il caricabatterie ibrido di Xiaomi ha una capacità massima di 50W, ma le varie configurazioni non raggiungono tale potenza. Infatti, collegato al muro supporta un voltaggio dai 100 ai 240V e l'interfaccia USB-C fornisce una potenza fino a 45W, che permette di ricaricare anche i laptop. Mentre l'interfaccia USB-A, che permette di caricare gli smartphone, fornisce una ricarica rapida da 27W.

Se invece lo usiamo come power bank, la batteria integrata ha una capacità di 6700 mAh (con capacità nominale di 3500 mAh) ed ogni porta può garantire una ricarica rapida da 18W. Ma non è tutto: infatti, è possibile ricaricare anche piccoli dispositivi come auricolari bluetooth o anche smartband come Xiaomi Mi Band 4 (o Mi Band 5, che verrà presentata a breve). Non mancano tutte le certificazioni di protezione e sicurezza da corto-circuiti.

Il caricabatterie 2-in-1 ibrido di Xiaomi è in vendita su YouPin ad un prezzo di 169 yuan, circa 21€ al cambio (lo trovate qui).

