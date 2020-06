Xiaomi presenta il nuovo bollitore portatile con display per la temperatura

A quanto pare per la compagnia cinese il lunedì è il giorno dedicato al lancio di prodotti per gli appassionati di tè e bevande calde. A distanza di una settimana esatta, su Xiaomi YouPin ha debuttato un nuovo bollitore portatile, questa volta dotato di un look fashion e di un display su cui è possibile visualizzare la temperatura dell'acqua.

Il bollitore portatile Life Element debutta su Xiaomi YouPin

Rispetto alla soluzione della scorsa settimana (la trovate qui) si tratta di certo di un prodotto più canonico, sia come stile che come utilizzo. Il nuovo bollitore portatile lanciato su Xiaomi YouPin arriva a marchio Life Element e presenta un design minimale, seppur caratterizzato da una bella colorazione verde ed un anello dorato intorno alla parte superiore. In basso è presente un display per visualizzare la temperatura dell'acqua ed un pulsante di accensione; una volta premuto, basteranno circa 6 minuti per far bollire 300 ml d'acqua.

Una volta raggiunto il punto di ebollizione il dispositivo entrerà automaticamente nella modalità di conservazione del calore, precisamente a 60°C. Ovviamente l'interno è realizzato in acciaio inossidabile 304, con un doppio strato isolante che garantisce isolamento prolungato fino a 12 ore. L'esterno è in metallo verniciato.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, il nuovo bollitore portatile di Xiaomi YouPin è disponibile sulla piattaforma di crowdfunding a 279 yuan (circa 35€) anche se al momento è acquistabile a prezzo scontato a 179 yuan (circa 22.50€), una cifra particolarmente appetibile.

