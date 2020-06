Parlare di bollitore portatile potrebbe risultare improprio e forse il nome del dispositivo lanciato su Xiaomi YouPin ci permette di comprendere meglio il suo utilizzo. Morfun Hot Water Dispenser è esattamente quello che si propone si essere: un vero e proprio dispenser di acqua calda. Proprio per questo motivo l'azienda ha implementato una particolare tecnologia di ebollizione che consente di far bollire l'acqua all'interno del contenitore in appena 4 secondi.

Xiaomi lancia il bollitore portatile Morfun: l'acqua bolle in soli 4 secondi

Le dimensioni del prodotto sono di 190 x 117 x 62 mm, puntando forte sulla portabilità: può essere riposto in borsa o in valigia e portato praticamente ovunque, con il minimo ingombro. Il nuovo bollitore lanciato su Xiaomi YouPin presenta una display touch – tramite cui controllare la temperatura dell'acqua in tempo reale – ed offre cinque temperature differenti (45/60/85/100°C). Inoltre anche l'erogazione dell'acqua può essere impostata, scegliendo tra 120/250/360/500 ml.

Ovviamente si tratta di un prodotto molto particolare, legato al rapporto tra la cultura cinese e l'acqua calda. Nonostante ciò, il dispositivo si sposa alla perfezione anche per un utilizzo più “occidentale” (magari per approntare un tè in soli 4 secondi!).

Il prezzo del “bollitore” portatile Morfun Hot Water Dispenser – lanciato nelle scorse ore sulla piattaforma Xiaomi YouPin – è di 199 yuan, circa 24€ al cambio. Al termine della campagna promozionale legata al crowdfunding – quindi il 18 giugno – il prezzo finale salirà a 299 yuan, circa 37€.

