Xiaomi lancia il nuovo auricolare Bluetooth a 180° con tanta autonomia

L'esigenza di utilizzare tanti applicativi senza fili è diventata una prerogativa degli ultimi anni. Sebbene oggi tanti produttori forniscono soluzioni di cuffie total wireless e cancellazione del rumore a prezzi piuttosto accessibili, c'è chi preferisce ancora utilizzare l'auricolare Bluetooth per le sole chiamate. In loro aiuto viene, come al solito, Xiaomi che lancia un nuovo auricolare regolabile e dalla grande autonomia.

Xiaomi Bluetooth Headset Pro: l'auricolare regolabile e dall'ottima batteria

Il nuovo auricolare Bluetooth riprende le linee a cui ci ha abituato Xiaomi, tra l'altro si adatta perfettamente a tutti i padiglioni auricolari, senza stancarli, essendo fatto di una gomma morbida ed elastica. I gommini inoltre possono essere ruotati fino a 180°, in modo da poterlo utilizzare indistintamente sia a destra che a sinistra. Il driver dinamico dello stesso è da 12 mm.

L'auricolare Bluetooth di Xiaomi è molto leggero, infatti pesa solo 12 grammi. In più, utilizza una riduzione intelligente del rumore con gli algoritmi software DSP e cVc in una combinazione 3-in-1 con filtraggio leggero o pesante del rumore ambientale, riconoscimento della voce effettivo per permettere una chiamata pulita e senza intoppi.

L'autonomia però pare essere il suo punto di forza con circa 40 ore totali attraverso i cicli di ricarica e possono durare 8 ore con una sola carica. Il chip Bluetooth di questo auricolare è il Qualcomm QCC3020 e supporta il Bluetooth 5.0.

Xiaomi Bluetooth Headset Pro è disponibile in Cina ad un prezzo di listino di 199 yuan, circa 24€.

