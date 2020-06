Xiaomi Big Dipper C2 è il nuovo piano cottura 6-in-1 su YouPin

Ormai le abbiamo immaginate tutte le cose che possono diventare smart con Xiaomi ed il piano cottura Big Dipper C2 è probabilmente una delle meno assurde. Completo di forno, cappa, sterilizzatore e ovviamente piastrelle per cucinare, questo piano cottura arriva in crowdfunding su YouPin.

Xiaomi Big Dipper C2: su YouPin il piano cottura 6-in-1

Il piano cottura Xiaomi Big Dipper C2 è pensato per cucine di stampo moderno, con il suo design minimale e moderno, oltre che pensato anche per dimore più piccole (come spesso da standard asiatico). La particolarità di questo elettrodomestico è l'avere sei funzioni in una, più utile dell'altra in un solo blocco. Nello specifico, è composto da un piano cottura con due fornelli, un forno che può diventare all'occorrenza uno sterilizzatore, una cappa, un filtro anti-odore ed anche la cottura a vapore.

Ovviamente non è pensato per grossi carichi o pentoloni che i piani cottura classici riescono a contenere, bensì per coppie giovani che cucinano l'essenziale. Nonostante questo, Xiaomi Big Dipper C2 permette di eseguire ogni passaggio della cottura senza che i fumi o i cattivi odori penetrino nella casa grazie all'ottima cappa che, a differenza di quelle standard, assorbe questi ultimi in un comodo vano. Il forno ha quattro comparti, una capacità da 66L ed una potenza di 2400W. La comodità di quest'ultimo è il poter diventare un vaporizzatore per cuocere i cibi al vapore. In più, grazie ad una tanica da 2.5 L d'acqua, può diventare anche un comodo sterilizzatore. Comodissimo inoltre gestire tutto da remoto grazie all'app per smartphone Mijia.

Xiaomi Big Dipper C2 è al momento in crowdfunding su YouPin ad un prezzo di certo non budget-friendly di 7999 yuan (circa 1010 €).

