Xiaomi collabora con Baojun E300, la mini-car tecnologica

Nei desideri dei produttori di tecnologia non ci sono soltanto gli smartphone, un mercato lentamente in declino e che cerca nei pieghevoli una rinascita. Questo lo sa anche Xiaomi che, come la diretta rivale Huawei, sta facendo i suoi primi passi nel mondo delle automobili. Ci vorrà ancora tempo prima di vedere un veicolo Xiaomi, se mai ciò accadrà, ma nel frattempo l'azienda si sta dando da fare per portarsi avanti col lavoro. Soprattutto in termini di collaborazioni con terze parti, come quella con Baojun E300.

Probabilmente non ne avete mai sentito parlare, ma il brand Baojun nasce nel 2010 dalla joint venture fra General Motors ed aziende automobilistiche cinesi quali SAIC Motor e Wuling. Come spesso accade con questa tipologia di brand, nasce per contrastare brand più blasonati e costosi.

Baojun E300 è l'automobile elettrica realizzata in collaborazione con Xiaomi

Ovviamente non possono mancare veicoli elettrici all'appello, come nel caso di questa Baojun E300. Viste anche le fattezze minute, la possiamo considerare una sorta di Smart elettrica, misurando soltanto 2.62 x 1.64 metri. Al suo interno troviamo esclusivamente due posti, seppur la variante E300 Plus sia più grande e con i più tradizionali 4 posti tradizionali.

Gli interni della Baojun E300 riprendono in toto il gusto futuristico di molti veicoli elettrici degli ultimi anni. La conformazione è piuttosto atipica, a partire dal cruscotto minimal, con tanto di display dietro al volante, fino al posteriore, dotato di plancia laterale per il passeggero. Il motore della E300 è formato da un'unità elettrica 39 HP con batteria da 16.8 kWh, per un range d'autonomia complessiva di circa 260 km.

Ma in tutto ciò, dove rientra Xiaomi? Come forse avrete già intuito, l'azienda di Lei Jun si è occupata di gestire il comparto infotainment. L'ecosistema software fa sì che i passeggeri possano visionare i contenuti multimediali, in particolar modo quelli destinati ai più piccoli. La piattaforma IoV di Baojun non è da meno, con features come il controllo Bluetooth, navigazione GPS ed altro ancora.

Tutto questo pacchetto si traduce in prezzi che spaziano dai 65.800 yuan (8.294€) per il modello base fino agli 85.800 yuan (10.813€) per quello top della versione Plus.

