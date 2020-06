Xiaomi smentisce: niente Telefono, Contatti e Messaggi con Android 10

Parallelamente al programma di diffusione della MIUI 12, Xiaomi sta via via rilasciando Android 10 a bordo dei propri smartphone. Ma ciò che più preme agli utenti è l'arricchimento delle funzioni Xiaomi rispetto alla versione AOSP di Android, mediamente più scarna delle interfacce dei produttori. Una features tanto richiesta dalla community è l'integrazione di alcune app proprietarie presenti unicamente sulle ROM asiatiche. La più richiesta è senza ombra di dubbio Dialer, ovvero l'app Telefono, ma anche altre app come Contatti e Messaggi.

A partire dagli scorsi mesi, Xiaomi annunciò ufficialmente che le ROM MIUI Global ed EEA avrebbero usufruito delle app Telefono e Messaggi da parte di Google. Il perché è da ritrovare nelle leggi sulla privacy che vigono in Europa, ben più restrittive della loro controparte asiatica. Onde evitare problemi legali, Xiaomi ha deciso di sostituire le proprie app con quelle di Google, sviluppate con in testa questi aspetti.

LEGGI ANCHE:

Tutti gli aggiornamenti per Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OPPO e Realme | Giugno 2020

L'aggiornamento ad Android 10 non porterà le app proprietarie sugli smartphone Xiaomi

Un cambiamento che è stato poco gradito, dato che è stata eliminata la possibilità di effettuare la registrazione delle chiamate. Sull'argomenti si sono recentemente esposti i moderatori del forum, specificando che la features dovrebbe essere reintrodotta nel corso dei prossimi mesi. Tuttavia, non potendo basarsi sul proprio ecosistema di app, Xiaomi dovrà necessariamente attendere che sia Google a muoversi in tal senso. Da tempo si vocifera che Big G stia lavorando per introdurre la registrazione delle chiamate, ma il problema è sempre il solito: la legislazione differente di paese in paese.

Con l'arrivo di Android 10, sul forum Xiaomi gli utenti si sono chiesti se Xiaomi stia valutando di riportare le app anche sulle versioni occidentali della MIUI. Purtroppo la risposta è stata negativa, con i moderatori che hanno così affermato:

“Cari utenti, a causa delle policy aggiornate, l'aggiornamento ad Android 10 non porterà le app MIUI Contatti, Telefono e Messaggi.“

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu