Xiaomi 8H Gel Cushion: il cuscino da seduta arriva su YouPin

Oltre a tanti prodotti smart per la casa e per l'individuo, Xiaomi pensa anche alla salute dei suoi utenti. E lo fa lanciando il nuovo cuscino da seduta Gel Cushion, sotto il brand da 8H (produttore anche di questo divano), in arrivo su YouPin.

Xiaomi 8H Gel Cushion: comodità e sicurezza con il cuscino in tessuto antibatterico

Il nuovo cuscino da seduta 8H Gel Cushion è, come suggerisce il nome, composto da un materiale in gel TPR, resistente al contatto con gli abiti e non deformabile. Pensato per la comodità dell'utilizzatore, può essere un valido aiuto per una seduta più composta. La parte interna è costituita da una forma a nido d'ape con più di 500 celle esagonali che servono da flussi d'aria, in modo da renderlo ventilato.

La copertura esterna è composta dal materiale CLEANCOOL, una fibra intrecciata pensata per espellere umidità ed ottenere un'esperienza di seduta asciutta (specie in estate). Inoltre, la fibra contiene la sostanza antibatterica Silver Inside. Non manca la funzione memory foam, che si adatta perfettamente alla seduta dell'utente senza deformazioni.

Xiaomi 8H Gel Cushion è disponibile in Cina su Xiaomi YouPin ad un prezzo di 99 yuan (circa 12€).

