Xiaomi ha in cantiere un nuovo smartphone con tantissima RAM

Era la fine del 2018 quando Lenovo Z5 Pro GT decise di alzare l'asticella in materia di hardware, portando sul banco per la prima volta 12 GB di RAM. Da allora diversi altri top di gamma si sono spinti in questa direzione: Xiaomi Mi 10, Realme X50 Pro, OnePlus 8, OPPO Find X2 Pro, iQOO 3, Red Magic 5G e Vivo NEX 3s, per dirne alcuni. A questo punto c'è curiosità nello scoprire quale sarà il primo smartphone a superare questo livello e toccare la soglia dei 16 GB di RAM.

Xiaomi starebbe pensando ad uno smartphone con ben 16 GB di RAM

Sicuramente il primo smartphone con 16 GB di RAM arriverà dalla Cina: storicamente i produttori asiatici sono in prima linea quando si parla di innovazione tecnica. E se fosse Xiaomi la prima ad adottare un taglio di memoria del genere?

A parlarne è Digital Chat Station, leaker di settore con un post su Weibo che vuole dare questa suggestione. Per il momento le prove a sostegno sono ancora nulle, dato che non è spuntato nessun benchmark al riguardo. È possibile ipotizzare che un taglio di memoria da 16 GB di RAM possa essere uno dei possibili motivi di vanti per il futuro Xiaomi Mi MIX 4. Fra l'altro, Mi MIX 3 è stato uno dei pochissimi sul mercato a sfoggiare il taglio atipico da 10 GB.

