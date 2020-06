Vivo TWS Neo sono le nuove cuffie con Bluetooth 5.2

La serie Vivo X50 ha da poco debuttato ufficialmente, suscitando un certo clamore per il suo comparto fotografico all'avanguardia. Parallelamente sono state annunciate anche le Vivo TWS Neo, di cui già si vociferava nelle settimane antecedenti. Siamo di fronte ad un prodotto abbastanza premium nelle caratteristiche che include, con specifiche di alto livello.

LEGGI ANCHE:

Vivo TWS Neo sono le nuove cuffie wireless: ecco caratteristiche e prezzo

All'interno delle Vivo TWS Neo sono integrati degli speaker da 14,2 mm per veicolare l'output sonoro. A supporto di ciò ci sono anche tre modalità DeepX Stereo, con cui personalizzare l'esperienza di ascolto. Si tratta di scegliere un profilo di equalizzazione, optando per le tre opzioni a disposizione: una pensata per i bassi, una per rendere chiara la voce ed una high pitch. I controlli touch permettono di districarsi tramite le gestures disponibili, in accoppiata all'assistente Jovi e alla funzione Trova Le Mie Cuffie. I due microfoni integrati, poi, permettono un certo grado di riduzione del rumore di fondo.

Queste cuffie hanno una feature che spicca fra le tante, ovvero il più recente supporto alla connettività Bluetooth 5.2. Il codec aptX garantisce una certa qualità nell'interazione, mentre la trasmissione Dual Channel 2.0 migliora latenza e durata della batteria. C'è anche un'apposita modalità a bassa latenza per il gaming, con un ritardo di soli 88 ms.

Secondo i dati riportati dall'azienda, le cuffie arrivano fino a 5,5 ore di ascolto in AAC e 4,2 ore sotto standard aptX. Con l'amperaggio offerto dalla dock di trasporto (ricaricabile via USB Type-), le Vivo TWS Neo riescono ad accumulare 27 ore di riproduzione totale. Niente da fare, invece, per la ricarica wireless, mentre è presenta la certificazione IP54.

The appearance of a TWS earphone has nothing to do with the performance of this earphone, but it looks gorgeous and makes a good impression. This is vivo TWS Neo pic.twitter.com/unOj3eW19w — Ice universe (@UniverseIce) June 4, 2020

Disponibile in due colorazioni, Interstellar Blue e Moon White, le Vivo TWS Neo vengono vendute in Cina al prezzo di 499 yuan, pari a circa 62€.

