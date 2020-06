Vivo S6 Pro 5G con Snapdragon 765G e 64 MP: svelati specifiche e prezzi

A fine marzo l'azienda cinese ha lanciato il suo nuovo modello equipaggiato con il SoC Exynos 980 ed il supporto al 5G, ma a quanto pare sembra che il device avrà presto compagnia. Un leaker ha pubblicato tutta una serie di caratteristiche e di specifiche che farebbero riferimento a Vivo S6 Pro 5G, fratello maggiore in arrivo prossimamente.

Vivo S6 Pro 5G: specifiche e prezzi anticipati da un leaker cinese

Secondo quanto riportato dal leaker cinese su Weibo, il nuovo (e presunto) Vivo S6 Pro 5G dovrebbe andare a competere con OPPO Reno 4 e Huawei Nova 7, grazie anche specifiche da non sottovalutare. Il dispositivo dovrebbe implementare un pannello OLED (con sensore ID integrato) ma purtroppo in questo caso non viene specificato altro. Il modello S6 è dotato di un classico notch a goccia, quindi il fratello maggiore potrebbe replicare oppure passare ad un foro nel display, alzando il tiro.

Il retro dello smartphone offrirà una Quad Camera composta da un sensore principale Samsung GD1 da 64 MP, un obiettivo grandangolare da 8 MP, un modulo macro da 2 MP ed uno dedicato alla profondità di campo da 2 MP. Tutto il corpo del device – compreso il display – sarà protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5. A muovere il tutto dovremmo trovare il SoC Snapdragon 765G – mettendo la parte la soluzione Exynos 980 di Samsung – con RAM LPDDR4X e storage UFS 2.1, con un sistema di raffreddamento al liquido.

Presente all'appello una batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida FlashCharge 2.0 da 33W. Non mancherà l'NFC mentre il leak continua anche con i presunti prezzi. Il modello 8/128 GB arriverà a 2998 yuan (circa 375€) mentre per la versione da 8/256 GB si salirà a 3298 yuan (circa 412€).

Ovviamente tutti i dettagli su specifiche e prezzo di Vivo S6 Pro 5G vanno presi come semplici indiscrezioni; al momento il brand cinese non ha ancora confermato l'esistenza del device, quindi restiamo in attesa di eventuali novità al riguardo.

