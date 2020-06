Vivo: scovati oltre 13.000 smartphone… con lo stesso numero IMEI

Queste sono di quelle notizie tanto rare quanto paradossali. Secondo una recente investigazione avvenuta in India, sono stati rilevati ben 13.500 smartphone Vivo (che in questi giorni è impegnata nell'uscita dei nuovi X50) con lo stesso IMEI. Il tutto nasce dal fatto che un utente ha ricevuto uno smartphone con IMEI diverso da quello di quando lo avevano portato in assistenza.

Vivo: più di 13.500 smartphone in 5 mesi in India hanno subito il cambio di IMEI

Il caso insolito, nonché fortemente illegale, è nato quando un sotto-ispettore di Meerut in India ha ricevuto il suo smartphone dall'assistenza di Nuova Delhi con IMEI diverso nel settembre 2019. Ovviamente ha subito sporto denuncia alla Polizia Postale di Meerut.

Quello che è venuto fuori dalle investigazioni ha dell'incredibile: in un arco di tempo di 5 mesi sono stati rilevati più di 13.500 smartphone Vivo nelle varie regioni indiane a cui è stato sostituito l'IMEI. Il problema (anche se già il cambio di IMEI di per sé lo è) è che sono stati cambiati con numeri IMEI tutti uguali! Ma non è tutto qui: infatti, il Direttore del Centro Assistenza di Nuova Dehli ha negato categoricamente di averli sostituiti.

Essendo come già detto illegale la manomissione del numero IMEI, la Polizia ha inviato un avviso di garanzia sotto la Sezione 91 del Codice di Procedura Criminale al Direttore di Vivo India Harmanjit Singh.

La stessa Vivo non ha ancora commentato la questione. Una volta che ciò sarà avvenuto, potremo andare fino in fondo a questa storia.

