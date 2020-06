Vivo NEX 4… o iQOO 3 Pro su GeekBench con Snapdragon 865

A quanto pare iQOO ha in preparazione una nuova versione del top di gamma di riferimento. La conferma ufficiale su quale sarà il suo nome non c'è ancora, ma si vocifera che possa trattarsi di iQOO 3 Pro 5G. L'intenzione è quella di diversificare quanto più possibile la proposta, come dimostrerà il lancio di iQOO Z1x, quello che potremo considerare il primo mid-range del produttore. Ma c'è anche chi ipotizza che non si tratti di un nuovo dispositivo iQOO, bensì del possibile Vivo NEX 4.

L'indiscrezione sull'esistenza del presunto iQOO 3 Pro 5G deriva da GeekBench, nel cui database è comparso l'inedito Vivo V2024A. Pur essendo indicato come un modello di casa Vivo, potrebbe indicare il top di gamma iQOO, così siglati per il loro legame con la casa madre.

La piattaforma “kona” indicata da GeekBench ci fa capire che iQOO 3 Pro 5G sarà basato sullo Snapdragon 865, proprio come iQOO 3 e Neo 3. Da qui deriva il dubbio: perché lanciare un'ulteriore dispositivo con questa dotazione, quando nel catalogo ce ne sono già altri due? Allo stesso tempo, anche Vivo NEX 3s 5G è dotato di Snap 865: ma essendo arrivato a fine 2019, è passato più tempo ed un suo successore sarebbe più giustificabile. Al contrario, iQOO 3 e Neo 3 sono stati lanciati in primavera, quindi pochi mesi addietro.

Un altro indizio in favore dell'ipotesi Vivo NEX 4 è il nome in codice. Vivo 2024A sembra il diretto successore di Vivo V1924A, sigla che indica la serie Vivo NEX 3. Il resto delle specifiche non ci rivela molto altro, se non gli 8 GB di RAM ed Android 10.

