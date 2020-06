Vivo porta Android 11 Beta su NEX 3S e iQOO 3 | Download

La lista di produttori cinesi pronti al debutto della prima versione Beta di Android 11 continua ad allungarsi man mano che passano le ore. A questo giro si aggiunge anche Vivo, con i suoi top di gamma 5G di ultima generazione NEX 3S e iQOO 3: i due smartphone saranno i primi modelli del brand a ricevere l'aggiornamento ad Android 11 Beta 1.

Aggiornamento 15:15: è già disponibile al download la Beta. Trovate i link alla fine dell'articolo.

Vivo NEX 3S e iQOO 3 sono i primi smartphone del brand a ricevere Android 11 Beta

La conferma arriva direttamente dalla compagnia cinese tramite un teaser poster, che trovate in copertina. Già da qualche mese Vivo e Google hanno dato il via ad una partnership al fine di incoraggiare i developer a sperimentare la nuova versione dell'OS in anticipo ed ora il brand fa un ulteriore passo avanti. Vivo NEX 3S e iQOO 3 saranno i primi modelli dell'azienda a riceve Android 11 Beta 1, versione – ricordiamo – dedicata esclusivamente agli sviluppatori o ai curiosi avvezzi al mondo del modding.

Secondo quanto riportato dalla stessa azienda, la build è già disponibile al download sul sito web dedicato ai developer: si tratta di una release preliminare a cui seguirà un aggiornamento durante il mese di luglio.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la prima Beta è già disponibile al download per OnePlus 8 e 8 Pro, mentre arriverà nel corso delle prossime settimane a bordo di Xiaomi Mi 10, Realme X50 Pro, POCO F2 Pro e OPPO Find X2 Pro.

Aggiornamento 15:15

Nel caso possediate uno fra iQOO 3 e Vivo NEX 3s e voleste provare in anteprima la nuova release di Google, vi lasciamo al link per scaricare la ROM:

