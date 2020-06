Quando Xiaomi approva il crowdfunding di un prodotto su Xiaomi Youpin, la sua piattaforma dedicata, il successo, e la messa in vendita, è quasi sicuro. È questo il caso dello Xiaomi DOCO, un nuovo ventilatore portatile che spruzza acqua e dunque umidifica in fase di utilizzo che costa davvero pochissimo.

Il ventilatore Xiaomi DOCO debutta con un sistema di nebulizzazione

L'azienda cinese ci ha già abituati a prodotti di questo tipo che da qualche anno ci accompagnano nelle giornate calde ed estive donandoci un po' di sollievo dal caldo e dall'afa. Il ventilatore Xiaomi DOCO dunque segue questa tradizione introducendo dunque un piccolo serbatoio d'acqua che consente di idratare la pelle raffreddando l'aria a circa 3° grazie al getto d'acqua e alle tre modalità di utilizzo.

Il prodotto, infatti, supporta tre differenti velocità che consentono un utilizzo continuativo di circa 12 ore a 3200 giri, 9 ore a 4100 giri e 3.4 ore a 5100 giri. La batteria è un'unità da 2000 mAh mentre il peso complessivo è di 155, dunque parliamo di un accessorio piuttosto leggero.

Il ventilatore Xiaomi DOCO è in fase di crowdfunding ad un prezzo di 69 yuan, circa 8.5€ al cambio attuale.

