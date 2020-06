Come preannunciato già da un paio di giorni, Unieuro ha dato il via all'evento Unieuro Bastard Black Friday Summer Edition, una versione estiva della celebre festa degli sconti, con tutta una serie di offerte dedicate a Xiaomi, Huawei, Amazfit, Redmi e non solo. Andiamo a dare uno sguardo alle proposte dello store!

Unieuro Bastard Black Friday Summer Edition: Amazfit BIP Lite a 39€, Huawei Watch GT a metà prezzo e tanti altre offerte

A partire da oggi e fino all'8 luglio, Unieuro presenta il suo Bastard Black Friday Summer Edition, con tante offerte dedicati all'elettronica. E ovviamente – com'è facile immaginare – non possono mancare tutta una serie di sconti dedicati a Xiaomi, Huawei ed altri brand cinesi. Di seguito trovate un elenco delle principali offerte, con tanto di prezzo già scontato.

Ovviamente quella in alto è solo una selezione delle offerte dedicate al Bastard Black Friday Summer Edition di Unieuro. Oltre a smartphone, tablet e indossabili cinesi sono disponibili anche tanti prodotti di altri brand, non solo dedicati alla telefonia. Se volete dare un'occhiata a tutte le promo, qui trovate la pagina dedicata all'evento. Prima di lasciarvi, ricordiamo ancora una volta che l'iniziativa durerà fino al prossimo 8 luglio.

