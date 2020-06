Ulefone Armor 9: il nuovo rugged con fotocamera termica è in crowdfunding su Kickstarter

Ulefone è un brand cinese che copre varie fasce di smartphone, ma se c'è un settore in cui è universalmente riconosciuto, quello è sicuramente quello dei rugged (come può essere anche l'Armor 7E). Proprio per questo, il nuovo Armor 9 si candida come una delle soluzioni migliori della categoria, con la sua fotocamera termica, il suo sensore principale da 64 MP e la batteria da 6600 mAh.

Ulefone Armor 9: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il nuovo Armor 9 di Ulefone è sì un rugged, ma non rinuncia di certo allo stile ed alle feature più casual. Infatti, troviamo un display da 6.3″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel), un chipset MediaTek Helio P90 da 2.2 GHz, una GPU PowerVR GM9446 da 970 MHz, mentre per le memorie troviamo ben 8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile fino a 256 GB. Se guardiamo invece alla batteria, troviamo un modulo da 6600 mAh che supporta la ricarica rapida 15W e ricarica wireless.

Se guardiamo al modulo fotocamera, troviamo una soluzione tripla da 64 + 8 + 5 MP con un sensore termico FLIR ed una camera per l'effetto bokeh, mentre la selfie camera è da 16 MP. In più, non mancano le certificazioni di resistenza IP68/IP69K/MIL-STD-810G. Supportato inoltre l'Endoscopio. Il sistema operativo è Android 10.

Armor 9 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Ulefone Armor 9 è attualmente in crowdfunding su Kickstarter che terminerà il prossimo 14 luglio 2020. Se volete provare ad acquistarlo, il costo sarà di 429.99$ (circa 381€) anche se comunque sono presenti varie opzioni.

