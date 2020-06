TWRP 3.4.0 ufficiale per diversi modelli Xiaomi e Redmi

Il rilascio della TWRP 3.4.0 sta prendendo piede anche su Xiaomi e Redmi, per la contentezza degli amanti del modding. I ragazzi del progetto Team Win Recovery stanno lavorando con costanza per garantire il supporto a sempre più modelli. Rilasciata lo scorso 24 giugno, l'ultima versione della tanto apprezzata custom recovery colma alcuni aspetti delle release precedenti. Per esempio, nel caso di OPPO e Realme aggiunge il supporto alla decriptazione dei files OZIP.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi: flagship con Snapdragon 875 più costosi? L’azienda risponde

TWRP 3.4.0 diventa disponibile per vari smartphone Xiaomi e Redmi

La TWRP rappresenta un elemento fondamentale nei passaggi per il modding di un telefono. Senza di una custom recovery non è possibile effettuare l'installazione di una custom ROM, così come di ROM Beta con accesso anticipato (laddove siano disponibili). Sappiamo che in moltissimo possessori di Xiaomi e Redmi saranno lieti di sapere che la TWRP 3.4.0 è adesso già disponibile per vari modelli. Fra questi figurano la serie Xiaomi Mi 9, Mi 9T e Mi A2, ma anche Mi MIX 2S, così come la serie Redmi Note 8, Note 5 e K20.

Xiaomi

Redmi

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu