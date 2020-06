TWRP 3.4.0 aggiunge il supporto alla decriptazione OZIP per OPPO e Realme

Che siate o meno appassionati di modding, di certo avrete sentito parlare della recovery TWRP, la soluzione più apprezzata del panorama. In queste ore TeamWin ha rilasciato un nuovo aggiornamento che porta il software TWRP alla versione 3.4.0, con novità per quanto riguarda Android 10 e per i dispositivi OPPO e Realme.

TWRP si aggiorna alla versione 3.4.0: decriptazione OZIP per OPPO/Realme e piano supporto per Android 10

La nuova TWRP 3.4.0 segna un passo avanti importante per la celebre recovery: una parte del codice aveva bisogno di una revisione a causa delle modifiche introdotte da Google con Android 10. Gli sviluppatori di TeamWin non sono ancora riusciti a risolvere il problema del supporto alle partizioni dinamiche; tuttavia, dopo varie peripezie sono riusciti a risolvere il problema del supporto ai dispositivi legacy che hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 10 (mantenendo il precedente schema di partizione).

Tra le novità introdotte troviamo anche il supporto nativo alla decriptazione OZIP: in questo modo gli utenti OPPO e Realme potranno eseguire il flash dei firmware ufficiali direttamente tramite TWRP, senza doverli prima convertire in file ZIP standard. Per visualizzare il changelog completo vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata, mentre qui trovate il link al download della recovery TWRP 3.4.0.

