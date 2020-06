TicPods ANC: arrivano le TWS con cancellazione del rumore di Mobvoi

Le TicPods sono uno dei prodotti più apprezzati nel settore delle cuffie total wireless. Le cuffie di Mobvoi sono arrivate qualche mese fa in versione non in-ear con i modelli TicPods2 e 2 Pro, ma da oggi sono disponibili anche le TicPods ANC, quindi con sistema di cancellazione del rumore, ad un prezzo interessante.

TicPods ANC: cancellazione del rumore ad un prezzo competitivo

Le nuove TicPods ANC di Mobvoi si presentano con uno stile molto simile a quello delle AirPods di Apple, ma differiscono da quest'ultime grazie ai gommini in silicone che le rendono in-ear. Per quanto riguarda le caratteristiche, quella più importante che suggerisce il nome è la cancellazione attiva del rumore. In più, è presente una batteria che promette una durata di 5 ore, ma toglieteci una buona mezz'ora se usate il sistema ANC. Il case fornisce un'autonomia di 21 ore ed un'entrata USB Type-C. Manca però la ricarica wireless. Sono dotate inoltre di un driver audio da 13 mm incaricato di veicolare l'audio in ascolto.

Le TicPods ANC sono in pre-ordine sul sito ufficiale di Mobvoi ad un prezzo di 89.99€, ma per i prossimi 7 giorni saranno in sconto del 10%, per un totale di 80.99€.

