Il termometro digitale a infrarossi con display LCD è in offerta a metà prezzo

In questo periodo particolare sono tante le novità a cui stiamo andando incontro dopo la “ripartenza”. Oltre alle mascherine, un altro prodotto sempre più apprezzato è il termometro digitale ad infrarossi, una soluzione dotata di display LCD che consente di misurare la temperatura senza contatto. Siete in cerca di una soluzione economica? Allora la nuova offerta dello store Cafago non potrà che fare al caso vostro!

Offerte Cafago: termometro digitale ad infrarossi al 55% di sconto

Come anticipato in apertura, il termometro digitale consente di ottenere una misurazione istantanea della temperatura senza alcun rischio. Basta avvicinare il dispositivo alla fronte – senza contatto – e premere il pulsante per ottenere il responso in appena due secondi. Il prodotto presenta un display LCD con retroilluminazione a 3 colori (varia in base alla temperatura misurata, verde sotto i 37.7°C), è dotato di spegnimento automatico e può essere utilizzato anche sugli oggetti.

Il termometro digitale a infrarossi è disponibile in offerta lampo su Cafago con uno sconto del 55%: per un periodo di tempo limitato il prodotto è disponibile a 18.27€, con tanto di spedizione gratuita. Qui trovate la pagina dedicata.

Articolo sponsorizzato.

