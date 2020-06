Il mercato degli smartphone è ormai alla ricerca di novità che possano creare un nuovo flusso di introiti grazie alla loro utilità. Una di queste è proprio la fotocamera sotto al display, tanto agognata e per ora solo inseguita. Ma se Huawei (con Honor) pare uscita allo scoperto ed essersi portata avanti (nonostante il primo prototipo fosse di OPPO), le altre pare proprio non vogliano stare a guardare. Ed a sorpresa una nuova concorrente è la compagnia leader nella produzione di pannelli TV e display: TCL, che ha appena brevettato uno smartphone proprio con questa caratteristica.

TCL: brevettato smartphone con fotocamera sotto al display e senza tasti

Il brevetto di TCL non è recentissimo: sarebbe stato rilasciato lo scorso dicembre, ma è venuto fuori solo ora grazie a dei leak di LetsGoDigital, che ha rivelato le caratteristiche di questo smartphone. Esso ha come caratteristica principale il fatto di essere totalmente full screen, ma manca la soluzione pop-up per la selfie camera e questo vuol dire solo una cosa: avrà una fotocamera sotto al display.

Continuando l'esplorazione del brevetto, possiamo notare la totale assenza di tasti, neanche quello d'accensione e quindi ci troviamo davanti ad uno smartphone pensato prettamente per le gestures, vero parametro di riferimento dei prossimi anni. Non manca inoltre una quad camera con doppio flash LED, simile a quella della gamma TCL 10.

Al momento, questo smartphone TCL con fotocamera sotto al display e senza tasti resta un brevetto. Ma se arrivasse davvero sul mercato, potrebbe segnare la svolta per il produttore cinese, che uscirebbe dalla zona di confort tracciata dalle sue TV. Ma attenzione al flop, come ha fatto qualcuno di questa lista.

