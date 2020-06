Un produttore di pannelli e smart TV come TCL non ha bisogno certo di presentazioni, ma nel campo smartphone è un marchio che vuole sperimentare e provare a diventare grande anche in questo settore (come dimostra un recente brevetto). Proprio per questo, punta molto sugli ultimi prodotti mobile come TCL 10 Pro (che riceverà in futuro almeno un Major Update), che ha ricevuto un nuovo aggiornamento con anche le patch sicurezza di maggio 2020.

TCL 10 Pro: l'aggiornamento migliora camera e touch screen

Il nuovo aggiornamento con build 2.0.4D.H.D porta con sé ottimi miglioramenti in tanti settori di TCL 10 Pro, come può essere la fotocamera, le cui performance sono state ottimizzate. Inoltre, sono migliorate le performance e l'esperienza d'uso del touch screen. In più, il watermark TCL per le foto non si attiva più di default, ma potete selezionato. In generale, anche il sistema riceve una maggiore ottimizzazione. Infine, sono aggiornate le patch di sicurezza Android a maggio 2020.

Il nuovo update per il 10 Pro è in roll out in queste ore e sarà a breve disponibile per tutti i modelli interessati.

